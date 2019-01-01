Боевики устраивают новые провокации на Донбассе - ранены украинские воины

Ситуация на Донбассе остается сложной, однако контролируемой. За прошедшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции ОС, 10 раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. 3 украинских военных получили ранения.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Указано, что боевики 10 раз применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 74 мины.
"Кроме того, противник обстреливал наших защитников из противотанкового ракетного комплекса, потратив пять управляемых ракет, а также из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, пулеметов, снайперского и стрелкового оружия", — заявили в штабе.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды — из минометов калибров 120 и 82 мм, а также гранатометов — в районе населенного пункта Новолуганское.
Дважды — из минометов калибров 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — возле села Старый Айдар;
из минометов
По данным разведки, 20 марта ответным огнем двое боевиков были ликвидированы и пять получили ранения. Также уничтожен склад с боеприпасами и один военный автомобиль оккупантов.
"От начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", — говорится в отчете.
Как сообщал ONLINE.UA, бывший депутат Государственной Думы России и политический эксперт Илья Пономарев считает, что урегулирование ситуации на Донбассе, где пятый год идет российско-украинская война, может произойти еще во время пребывания при власти в России Владимира Путина.