Боевики устраивают новые провокации на Донбассе - ранены украинские воины

Боевики устраивают новые провокации на Донбассе - ранены украинские воины

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Фото: 24tv.ua

Ситуация на Донбассе остается сложной, однако контролируемой. За прошедшие сутки боевики 11 раз обстреляли позиции ОС, 10 раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. 3 украинских военных получили ранения.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Указано, что боевики 10 раз применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм с расходом 74 мины.

"Кроме того, противник обстреливал наших защитников из противотанкового ракетного комплекса, потратив пять управляемых ракет, а также из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, пулеметов, снайперского и стрелкового оружия", — заявили в штабе.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — вблизи населенного пункта Лебединское; из снайперского оружия — в районе города Марьинка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды — из минометов калибров 120 и 82 мм, а также гранатометов — в районе населенного пункта Новолуганское.

Дважды — из минометов калибров 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — возле села Старый Айдар;
из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе села Катериновка.

По данным разведки, 20 марта ответным огнем двое боевиков были ликвидированы и пять получили ранения. Также уничтожен склад с боеприпасами и один военный автомобиль оккупантов.

"От начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", — говорится в отчете.

Как сообщал ONLINE.UA, бывший депутат Государственной Думы России и политический эксперт Илья Пономарев считает, что урегулирование ситуации на Донбассе, где пятый год идет российско-украинская война, может произойти еще во время пребывания при власти в России Владимира Путина.

Источник: ONLINE.UA Теги: Донбасс, ВСУ, обстрелы, боевики
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