Назван новый глава мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине

Наконец-то объявлены результаты конкурса на должность нового главы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Обошел пятерых других кандидатов турецкий дипломат Халит Чевик, передает ONLINE.UA со ссылкой на МИД Турции.

Отмечается, что он 4 года подряд, с 2012 по 2016, был постоянным представителем Турции в ООН.

"Крепкая поддержка Турции мониторинговой миссии, которая действует на принципах беспристрастности и прозрачности, будет продолжаться. Мы уверены, что посол Чевик, находясь на посту главы, также будет способствовать миссии и тем самым обеспечит мир и стабильность в регионе (на Донетчине и Луганщине – ред.)", – сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что ранее также избрали заместителя главы миссии. Ею стала Антье Граве. В ОБСЕ уверяют, что Граве имеет значительный опыт в сфере разрешения конфликтов. До этого Граве работала в Афганистане, Пакистане, Йемене и на Гаити. За менее чем две недели заканчиваются полномочия действующего главы мониторинговой миссии ОБСЕ Ертурула Апакана. На этой должности он находился пять лет.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава российского МИД Сергей Лавров на Генассамблее ООН назвал условия Москвы на ввод миротворцев на Донбасс.