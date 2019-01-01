Эксперт рассказал, что экс-президент Казахстана Назарбаев пообещал Путину

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева не состоялась без консультаций с Россией и Китаем. Отношения с Москвой и Пекином особо не изменятся. Относительно Украины – возможны определенные изменения, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

По словам эксперта, Назарбаев заверил Путина, что Казахстан не будет выходить из ОДКБ – военно-политического блока, подчиненного России. И будет оставаться ключевым игроком в Евразийском союзе.

Он также отметил, что Пекин заверили в преемственности курса на интеграцию с Китаем. В частности, в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кадровые назначения в последние полгода показывают равномерность интересов Казахстана с Россией и группами, связанными с Китаем.

"Кардинальных изменений во внешнеполитической ориентации Казахстана не будет. Казахстан в течение последних десяти лет провел ползучее выдавливание русских с руководящих должностей. Особенно в силовом блоке и армии. С Украиной все останется без изменений. Единственное – возможна более последовательная политика удерживания Казахстана при голосовании важных для Украины резолюций в ООН. Слишком подыгрывать России, как это делает Узбекистан, Беларусь, Казахстан не будет", — пояснил Кулик.

Однако, отметил эксперт, это не означает, что Казахстан время от времени не будет подыгрывать России в некритичных для него позициях в ООН или ГА ООН.

Как сообщал ONLINE.UA, председатель Центра социологических и политологических исследований "Социовымир" Сергей Таран считает, что после отставки президента Казахстана Нурсултана Назарбаева будет период нестабильности и борьбы группировок.