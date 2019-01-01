Нафтогаз: в "Газпроме" говорят, что транзита газа через Украину не будет

"Газпром" начал официально уведомлять страны, граничащие с Украиной, о прекращении транспортировки газа через ее территорию с начала 2020 года. Об этом заявил руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев, выразив надежду, что новый независимый оператор украинской ГТС все же подпишет контракт с россиянами на транзит газа.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".
Коболев говорит, что с 1 января 2020 года Украина передаст управление своей газотранспортной системы (ГТС) в руки независимого оператора. И ему нужно будет подписать контракт с "Газпромом" на транзит.
"А этот процесс движется крайне трудно. И "Газпром" уже начал официально уведомлять страны, которые граничат с Украиной или зависят от нашего транзита, что с начала 2020 года этого транзита не будет", — рассказывает глава НАК.
По словам Коболева, чтобы подписание договора стало возможным, "Нафтогаз" имеет достаточно простую переговорную позицию: "или "Газпром" подписывает контракт, и тогда вопрос обесценивания ГТС автоматически исчезает из иска, или россиянам придется это компенсировать".
"Исходя из моего опыта работы с "Газпромом", я уверен, что самая плохая идея – приходить к ним на переговоры, не имея позиции", – добавляет руководитель "Нафтогаза".
Как сообщал ONLINE.UA, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает вполне вероятной возможность того, что российский "Газпром" может прекратить транзит газа территорией Украины после завершения действующего транзитного контракта.