Нафтогаз: в "Газпроме" говорят, что транзита газа через Украину не будет

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"Газпром" начал официально уведомлять страны, граничащие с Украиной, о прекращении транспортировки газа через ее территорию с начала 2020 года. Об этом заявил руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев, выразив надежду, что новый независимый оператор украинской ГТС все же подпишет контракт с россиянами на транзит газа.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".