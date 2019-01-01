Россия, держи "подарок": США перебросили в Европу 6 бомбардировщиков

Россия, держи "подарок": США перебросили в Европу 6 бомбардировщиков

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Фото — flickr.com

США приняли решение перебросить в Европу 6 стратегических бомбардировщиков ВВС США В-52 для участия в воздушных учениях совместно с союзниками и партнерами НАТО. Американские СМИ считают, что это своеобразный "подарок" России на пятую годовщину оккупации Крыма, передает ONLINE.UA со ссылкой на CNN.

Отмечается, что группа самолетов приземлилась на авиабазе Фейрфорд в Великобритании в конце прошлой недели. До этого местом дислокации самолетов была база в штате Луизиана.

"Это – сигнал США, который предназначен для России на пятую годовщину аннексии Крыма", — уверяют американские СМИ.

На данный момент известно, что четыре присланные американцами бомбардировщики уже выполнили полеты в Европе. В частности, над Норвежским, Балтийским и Средиземным морями.

"А вот самолеты B-52, дислоцированные на базах Андерсон на Гуаме в Тихом океане и Фейрфорд, провели одновременные обучение с ознакомления с театром действий в Индо-Тихоокеании и Европе. Так, бомбардировщики летели на север в зону к востоку от полуострова Камчатка. Коллективно полеты в Индо-Тихоокеании и Европе продемонстрировали верность США их союзникам и партнерам глобального привлечения вооруженных сил", – сообщили в американских ВВС.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в сети появилось видео крушения российского стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3, разбившегося 22 января при посадке на аэродроме в Мурманской области. В кадре видно, как бомбардировщик раскололся пополам, после чего загорелся.

Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, США, НАТО, аннексия, Крым, бомбардировщики
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