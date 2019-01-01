Пришли хорошие новости из Евросоюза

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Глава украинского Минфина Оксана Маркарова сообщила, что в Евросоюзе готовы предоставить правительству Украины второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает ONLINE.UA.

"Европейские коллеги высоко оценили прогресс по выполнению программы, необходимой для второго транша макрофинансовой помощи, а также подтвердили готовность оказывать инвестиционную и кредитную поддержку проектов Приазовья", — сообщила Маркарова.

Отметим, что Европейский Совет в июне 2018 года окончательно утвердила четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины объемом 1 млрд евро. В декабре Еврокомиссия выделила Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.

В начале марта в Минфине заявляли, что Украина выполнила более половины обязательств для получения нашей страной второго транша макрофинансовой помощи от ЕС на 500 млн евро.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что официальный представитель МВФ Джерри Райс в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне заявил, что программа сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной нацелена на достижение устойчивого роста экономики страны и повышения уровня жизни ее граждан.