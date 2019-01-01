Самый низкий уровень в мире: Украина возглавила еще один антирейтинг

Фото: investigator.org.ua

Результаты исследования аналитико-консультативной компании Gallup за 2018 год подтверждают, что в Украине сохраняется самый низкий в мире уровень доверия населения к власти – лишь 9 процентов, передает ONLINE.UA.

"Низкий уровень доверия в мире второй год подряд", — комментируют цифру аналитики.

Что особенно интересно, когда президентом был Виктор Янукович, этот показатель достигал 24%.

Стоит отметить, что в пост-советских странах доверие к руководству государства в среднем составляет 48%, средний мировой уровень – 56%.

Исследователи отмечают, что сразу после избрания президентом Петра Порошенко доверие к власти в целом испытывали 24% украинцев, в то же время действия Порошенко одобряли 48%.

"Однако эти надежды быстро улетучились, поскольку многие украинцы увидели, что власть не в состоянии выполнить требования протестующих Революции на Майдане. С 2015 года доверие не превышало 14%", — заключают авторы исследования.

Ранее стало известно, что 65% украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении, зато каждый пятый считает, что в правильном. Это подтверждают результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 19-28 февраля.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинцы выбрали важнейшее событие 2018 года.