В "Нафтогазе" объяснили, кто получит в управление украинскую ГТС

Руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что НАК до 1 января должна подготовить, а затем передать газотранспортную систему Украины в управление новому независимому оператору (анбандлинг). Это одна из ключевых реформ компании. По его словам, сейчас компания, что есть в структуре "Укртрансгаза", не аккумулирует основной актив, то есть ГТС. Следовательно, "Нафтогаз" создает "живую, работающую компанию", которой они передают персонал и процессы.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".
Коболев подчеркнул, что именно эта компания и станет будущим оператором. И "Нафтогаз" планирует подавать ее на сертификацию регулятору.
"Чтобы украинский регулятор сертифицировал ее как независимого оператора, а Энергетическое сообщество признало эту сертификацию, мы должны предоставить всю документальную базу о том, что с 1 января 2020 года эта компания полностью уйдет за пределы НАК "Нафтогаз Украины". Грубо говоря, мы ее продадим или передадим тому, кто ее будет контролировать. Это может быть компания "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) или любая другая, которую выберет правительство. Изымая эту компанию из структуры "Нафтогаза", и показывая регулятору и нашим европейским партнерам, что подписаны долгосрочные договоры, мы создаем, по нашему мнению, достаточные условия для того, чтобы позволить сертификацию оператора,
– говорит глава "Нафтогаза".
В то же время он добавляет, есть очень простой способ обезопасить компанию от любого влияния "Нафтогаза".
"Мы кредитуемся в международных финансовых организациях. Все, что нужно сделать, это в рамках наших новых кредитных соглашений включить такое условие: если эта компания к нам возвращается, это – дефолт", — пояснил Коболев.
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