В "Нафтогазе" объяснили, кто получит в управление украинскую ГТС

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Руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что НАК до 1 января должна подготовить, а затем передать газотранспортную систему Украины в управление новому независимому оператору (анбандлинг). Это одна из ключевых реформ компании. По его словам, сейчас компания, что есть в структуре "Укртрансгаза", не аккумулирует основной актив, то есть ГТС. Следовательно, "Нафтогаз" создает "живую, работающую компанию", которой они передают персонал и процессы.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".