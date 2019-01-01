Стало известно о тайном разговоре Путина и Назарбаева: что они обсуждали

Володимир Путін та Нурсултан Назарбаєв (фото — kremlin.ru)

Спикер Кремля Дмитрий Песков признался журналистам, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным незадолго до того, как сложить полномочия главы государства, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

По словам пресс-секретаря Путина, Назарбаев сообщил российскому президенту о своем решении покинуть высшую государственную должность.

"Он считал возможным проинформировать президента России о том, что стало достоянием общественности буквально через несколько часов после разговора (решение Назарбаева уйти в отставку). Это, наверное, такая дань особым союзническим, дружественным отношениям наших двух стран и особым личным взаимоотношениям Назарбаева и Путина", — сказал пресс-секретарь.

Кроме того, представитель Кремля объяснил, почему информации о разговоре Назарбаева и Путина нет на официальном сайте Кремля.

"Разговор носил особый характер. Назарбаев считал возможным заранее сообщить Путина о своем решении, и мы подумали, что будет корректным сделать так, чтобы казахстанские партнеры сами дали информацию о разговоре в том объеме, в котором они сочтут необходимым", — сказал он.

Песков утверждает, что Назарбаев не согласовывал с Путиным кандидатуру своего преемника Касым-Жомарт Токаева на посту президента Казахстана.

"Нет, Нурсултан не советовался и, безусловно, об этом не могло быть и речи", — сказал Песков.

Как сообщал ONLINE.UA, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что отставка президента Казахстана Нурсултана Назарбаева не состоялась без консультаций с Россией и Китаем.