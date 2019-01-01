В Кремле прокомментировали информацию о новом коварном плане Путина

В Кремле прокомментировали информацию о новом коварном плане Путина

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что рассуждения некоторых СМИ относительно вариантов продолжения срока пребывания Владимира Путина у власти — не более чем "вольные упражнения". Об этом он заявил в ходе общения с журналистами, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс".

"Мы ознакомились, но это такие вольные упражнения, которые не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию в Bloomberg.

Спикер Кремля, утверждает, что сейчас в Кремле "напряженный рабочий порядок дня".

По его словам, этот порядок "ежедневный, нацелен на реализацию майского указа, сроки которого не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами".

Как известно, 21 марта агентство Bloomberg сообщило, что в Кремле активно обсуждают варианты, при которых Путин сможет оставаться у власти как можно дольше. В частности, обсуждается вариант принуждения Беларуси к объединению, благодаря чему российский президент может возглавить эту новую страну и избежать ограничения президентских сроков, установленных в Конституции.

Как сообщал ONLINE.UА, у Путина появился новый план на оккупированный Крым.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Путин, РФ, Кремль, президенство
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