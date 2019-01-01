Президентские выборы 2019: как проголосовать за границей

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Граждане Украины, которые постоянно живут за границей или планируют в день выборов уехать из страны, также могут проголосовать. Избирательные участки открываются в помещениях украинских посольств и консульств. Стоит помнить, что не будут работать они только в дипломатических учреждениях Украины в РФ.

С перечнем и адресами избирательных участков за рубежом можно ознакомиться на сайте МИД Украины, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что в списки избирателей на заграничных участках автоматически попадают граждане Украины, которые стали на консульский учет.

"Если на учете вы не стоите, но постоянно там живете и хотите проголосовать, то должны прийти в дипломатическое учреждение и написать заявление о смене места голосования. Его передадут в отдел ведения реестра при МИД и вы сможете проголосовать.Такая же процедура, если вы живете за границей в одной стране, а в день выборов будете в другой", — сказано в сообщении.

В том случае, когда человек постоянно живет в Украине, но в день выборов будет за границей, то может пойти в отдел ведения реестра избирателей по месту регистрации и изменить место голосования, указав в какой стране и на каком участке планируете голосовать.

"Граждане Украины, которые стоят на консульском учете за рубежом, но в день выборов вернутся домой, также могут изменить место голосования по стандартной процедуре: или подать заявление в дипломатическое учреждение, либо в отдел ведения реестра там, где планируют голосовать в Украине", — сообщают в ведомстве.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее старший британский журналист и вице-президент Центра анализа европейской политики (CEPA) в Вашингтоне Эдвард Лукас сделал прогноз о планах Путина на президентских выборах в Украине.