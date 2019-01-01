Время доставать кнут: какие сценарии по транзиту газа через Украину готовит Путин

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что решение о транзите российского газа по украинской территории до 2020 года будет принимать исключительно российский президент Владимир Путин. И у него будет несколько сценариев, которые он сможет использовать, передает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".

Коболев прогнозирует, что к началу 2020 года, когда нужно будет заключать новый контракт на транзит газа через территорию Украины, у Путина не будет построенного "Северного потока-2 " и даже не будет начато основного этапа строительства. "Как Путин обычно добивается своих целей? Или пряником, или кнутом. В этой ситуации пряников он уже раздал много, поэтому время доставать кнут. Это означает – полностью прекратить транзит газа территорией Украины. То есть, повторить ситуацию 2009 года и посмотреть, что произойдет", – говорит он.

Кроме того, Коболев обнародовал еще два варианта вероятного развития событий.

"Первый предполагает, что лидеры европейских стран скажут российскому президенту: "К нам едет американский сжиженный газ. Он, конечно, будет стоить немного дороже, чем ваш газ, но мы справимся". Второй вариант – европейцы говорят, что "все пропало", "у нас нет газа" и давайте прессовать украинцев, как это, кстати, было в 2009 году, чтобы они согласились на любые условия транзита. И быстро дадут разрешение не только на строительство "Северного потока-2 ", но и всех отводных газопроводов, необходимых для его функционирования", — пояснил руководитель НАК.

Коболев отметил, что есть и более мягкий сценарий, который заключается в том, что "Газпром" будет бронировать украинские газотранспортные мощности на короткий срок, например, на полгода, или отдавать газ на восточной границе Украины.

"В случае реализации этого сценария, нас оба эти варианта устраивают. Потому что мы будем с газом и с доходами от транзита", – отметил председатель правления государственной нефтегазовой компании.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что НАК до 1 января должен подготовить, а затем передать газотранспортную систему Украины в управление новому независимому оператору (анбандлинг).