Курс валют на сегодня 22 марта - доллар подорожал, евро стал дороже

Курс валют на сегодня 22 марта - доллар подорожал, евро стал дороже

  |  Экономика   |   Читати українською

На пятницу, 22 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар подорожал, евро стал дороже.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 22 марта цена доллара США составит 27 гривен 26 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 9 копеек больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 4 копейки, что в свою очередь на 19 копеек больше чем в четверг, 21 марта.

В четверг, 21 марта, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.1/27.07 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.88/30.84 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

Смотрите остальные курсы валют в Украине

Источник: ONLINE.UA Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
Новости других СМИ
СМИ узнали, почему Трамп тщательно скрывает суть переговоров с Путиным
СМИ узнали, почему Трамп тщательно скрывает сут...
В Кабмине назвали движущую силу экономики Украины
В Кабмине назвали движущую силу экономики Украины
В Кремле прокомментировали информацию о новом коварном плане Путина
В Кремле прокомментировали информацию о новом к...
Стало известно о тайном разговоре Путина и Назарбаева: что они обсуждали
Стало известно о тайном разговоре Путина и Наза...
Пришли хорошие новости из Евросоюза
Пришли хорошие новости из Евросоюза
Перехитрил всех: СМИ раскрыли коварный план Путина
Перехитрил всех: СМИ раскрыли коварный план Путина
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Все новости
Статьи