На Донбассе боевики убили украинского бойца - ВСУ жестко отомстили

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Ситуация на Донбассе продолжает усложняться. За прошедшие сутки противник семь раз нарушил режим прекращения огня, при этом четыре раза применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Боевики потратили 40 мин калибров 120 и 82 мм. Также боевики обстреливали украинские позиции из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг стрелял из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия – в районе населенных пунктов Широкино и Авдеевка.В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили пять обстрелов украинских позиций.Из минометов калибра 82 мм, вооружение боевой машины пехоты БМП-1 , станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия террористы стреляли в районе населенного пункта Хутор Вольный", — сказано в сообщении.

Из автоматических станковых гранатометов оккупанты стреляли возле населенного пункта Южное, из минометов 120-го и 82-го калибров – в районе села Крымское, из стрелкового оружия – вблизи поселка городского типа Станица Луганская.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения. На все обстрелы противника Объединенные силы дали адекватный ответ, уничтожив при этом троих и ранив шестерых оккупантов.Также ответным огнем из противотанкового ракетного комплекса уничтожен военный автомобиль противника.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее эксперт рассказал, как можно остановить Путина.