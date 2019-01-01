СМИ узнали, почему Трамп тщательно скрывает суть переговоров с Путиным

Володимир Путін та Дональд Трамп (фото — twitter.com)

Администрация Дональда Трампа отказалась предоставить конгрессменам документы, касающиеся переговоров президента США с главой Кремля Владимиром Путиным, передает ONLINE.UA со ссылкой на Politico.

"В письмах комитетов не приводятся юридические основания для предположения о том, что другая ветвь власти может заставить президента раскрывать дипломатические контакты с иностранными лидерами или предусматривает принудительное разглашение конфиденциальных внутренних обсуждений советников президента по национальной безопасности", — написал в письме председателям трех комитетов Палаты представителей советник Белого дома Пэт Чиполлоне.

По его словам, требование Конгресса предоставить информацию о частных беседах президента с иностранными лидерами может поставить под угрозу подобные переговоры с участием будущих американских президентов.

"Президент должен иметь возможность вступать в дискуссии с иностранными лидерами, не переживая, что эти контакты будут раскрыты и использованы в партийных политических целях. И иностранные лидеры должны быть в этом уверены", — написал Чиполлоне.

Советник Белого дома утверждает, что ни один иностранный лидер не будет вести частные беседы с президентом или его старшими советниками, если такие разговоры будут публично раскрыты (или разглашены комитетам Конгресса). Именно поэтому Трамп и скрывает суть переговоров с Путиным.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что американский глава Дональд Трамп жестко осудил президента России Владимира Путина за действия в Керченском проливе и его дальнейшие планы по Украине. Он заявил, что не может позволить и допустить "определенные вещи", которые Россия планирует сделать против Украины.