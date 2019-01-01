РФ и Венгрия уже договорились о поставках газа в случае остановки транзита через Украину

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Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто после встречи с главой "Газпрома" Алексеем Миллером заявил, что Россия и Венгрия договорились о поставках российского газа на 2020 год, даже если до конца этого года не будет достигнуто договоренности о транзите газа между Москвой и Киевом.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу венгерского правительства.

"Вопрос энергетической безопасности получил геополитический тон, учитывая, что соглашение о транзите между Россией и Украиной закончится в конце этого года, и еще не было подписано ни одного нового контракта. Это означает, что легко может возникнуть ситуация, когда Россия больше не будет транспортировать газ на европейский континент через Украину", — сказал министр.

Сийярто подчеркнул, что "Газпром" обеспечит поставки природного газа Венгрии независимо от того, состоится ли транзитное соглашение между Россией и Украиной относительно будущего.

Также венгерский дипломат отметил, что Венгрия сможет приобрести часть природного газа, необходимого для публичного и промышленного потребления, через Австрию, как это было в этом году, в дополнение к которому емкости резервуаров Венгрии также будут эксплуатироваться.

По его словам, Венгрия имеет в своем распоряжении хранилища газа на 6,3 млрд кубометров.

Как сообщал ONLINE.UA, Украина занимает второе место в Европе после Норвегии по объемам залежей природного газа.