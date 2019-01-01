"ФСБ - бандиты и убийцы": украинский политзаключенный Павел Гриб выступил с последним словом

Павло Гриб (фото — facebook.com)

В российском Ростове-на-Дону украинский политзаключенный Павел Гриб выступил с последним словом, смело заявив, что сотрудники российской ФСБ — бандиты и убийцы, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Громадське".

"Впервые мне выпадает такая возможность сказать свое слово. Последнее слово, где я бы хотел наконец рассказать все, как было на самом деле", — сказал Гриб.

Парень не признал обвинений, ибо они от Федеральной службы безопасности — "они бандиты и убийцы". Гриб подчеркнул, что "никто не имел оснований полагать", что Беларусь является "на самом деле опасной".

"Павел пожелал всем украинским патриотам с достоинством пройти плен — "по правде и совести". А в конце сказал "Слава Украине!" и "Слава украинской нации!", — пишет издание.

Суд объявит решение по делу 22 марта в 11 часов.

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что украинский политзаключенный Павел Гриб, у которого в последнее время ухудшалось здоровье находится на грани жизни и смерти. По словам дипломата, российская сторона не предоставляет парню необходимого лечения.

Как сообщал ONLINE.UА, власти ЕС призывают Российскую Федерацию немедленно освободить всех захваченных возле Керченского пролива 24 украинских моряков, политического заключенного Павла Гриба, незаконно арестованного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова и других политзаключенных.