В России украинского политзаключенного Гриба приговорили к 6 годам тюрьмы - он объявил голодовку

Российский суд в Ростове-на-Дону вынес окончательный приговор в отношении украинского политзаключенного Павла Гриба, которого обвинили в "преклонении к теракту" россиянки Татьяны Ершовой. Указано, что украинца приговорили к шести годам лишения свободы, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Громадське".

Данное решение 22 марта вынес Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону.

"Признать Павла Гриба виновным и назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — сказал судья.

Такой срок для незаконно удерживаемого в российской тюрьме украинца требовала прокуратура РФ. Приговор пока не вступил в силу, поэтому сторона украинца имеет право обжаловать его в течение 10 дней.

Сразу после вынесения приговора украинский политзаключенный объявил голодовку.

"В связи с тем, что не допустили врачей, ни Денисову и вообще в связи с тем, что подобное происходит, я объявляю голодовку", — сказал Павел.

Напомним, Павла Гриба россияне захватили в Беларуси в августе 2017 года. Павел приехал в город Гомель на встречу с Ершовой, которую считал своей подругой. Его арест на самом деле был спецоперацией силовиков РФ, ведь парня похитили и перевезли в Краснодарский край, где и посадили. Украинцу инкриминируют подстрекательство гражданки РФ Татьяны Ершовой к совершению теракта на школьной линейке в российском городе Сочи. Сам Павел заявил, что не признает обвинений и назвал дело сфабрикованным.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Олег Сенцов впервые рассказал о жестких условия в российской колонии Лабытнанги. Режиссер отметил, что может пользоваться телефоном раз в месяц, также он получает газеты с месячным опозданием. Слова украинца цитирует правозащитница Татьяна Щур.