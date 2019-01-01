Это нужно увидеть: украинские воины точным ударом уничтожили боевой склад оккупантов

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Бойцы ВСУ метким выстрелом ликвидировали очередной объект российских оккупационных войск на Донбассе. Кроме того, в результате удара также погибли два боевика. Видео уничтожения, по традиции, обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц), передает ONLINE.UA с ссылкой на его страницу в Facebook.

На этот раз защитникам удалось уничтожить боевой склад оккупантов. "Палала, палала, палала. У моєму небі зірка"! В результате меткого выстрела был уничтожен склад боеприпасов российских оккупантов, который фєєрично горел почти сутки. По данным разведки 2 ватрушки присоединились к #200_бригада и еще 3 зализывают ранения", — написал Штирлиц.

Стоит отметить, что наши защитники могут похвастаться значительными достижениями на Донбассе. Ранее им удалось уничтожить боевую машину пехоты пророссийских боевиков. Украинские военные уничтожили БМП пророссийских боевиков на Донбассе. Впоследствии, бойцы ВСУ нанесли мощный удар и ликвидировали укрепленную позицию оккупантов с которой они часто обстреливали силы ОС из пулеметов.

Ранее ONLINE.UA публиковал видео, как ВСУ успешно провели в Луганской области операцию "Відплата". В течение 10-12 минут украинские защитники разгромили командный пункт боевиков, а также "зенитку", КАМАЗ с оружием и автомобиль "МГБ".