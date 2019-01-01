Нужно давить на РФ: в Украине обратились к международному сообществу с важной просьбой

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Глава украинского МИД Павел Климкин призывает мир добиваться освобождения Россией украинца Павла Гриба, которого в Ростове-на-Дону приговорили к 6 годам тюрьмы, передает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter политика.

"Российское псевдосудочинство осудило тяжелобольного Павла Гриба до 6 лет колонии", – написал он.

Украинский дипломат подчеркнул, что "милосердие, человечность, достоинство – эти понятия не известны стране-окупанту, стране-агрессору".

"Призываю цивилизованный мир давить на РФ для его скорейшего освобождения", – заявил Климкин.

Отметим, 22 марта российский суд в Ростове-на-Дону вынес окончательный приговор в отношении украинского политзаключенного Павла Гриба, которого обвинили в "преклонении к теракту" россиянки Татьяны Ершовой. Указано, что украинца приговорили к шести годам лишения свободы. Сразу после вынесения приговора украинский политзаключенный объявил голодовку.

Напомним, Павла Гриба россияне захватили в Беларуси в августе 2017 года. Павел приехал в город Гомель на встречу с Ершовой, которую считал своей подругой. Его арест на самом деле был спецоперацией силовиков РФ, ведь парня похитили и перевезли в Краснодарский край, где и посадили. Украинцу инкриминируют подстрекательство гражданки РФ Татьяны Ершовой к совершению теракта на школьной линейке в российском городе Сочи. Сам Павел заявил, что не признает обвинений и назвал дело сфабрикованным.

Как сообщал ONLINE.UА, в российском Ростове-на-Дону украинский политзаключенный Павел Гриб выступил с последним словом, смело заявив, что сотрудники российской ФСБ — бандиты и убийцы.