Ученые выяснили, как ожирение влияет на психику

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Ученые из Великобритании и Австралии решили выяснить, как именно ожирение влияет на психологическое состояние человека. Они поставили перед собой цель – понять, что из них является причиной, а что следствием, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Guardian.

Ученые убеждены, что результаты их исследования помогли бы медикам во всем мире повысить коэффициент пациентов, которым удалось выздороветь после болезни. Как известно, в научном сообществе сейчас есть много дискуссий относительно взаимосвязи между ожирением и депрессией.

Существует три теории:

Ожирение вызывает депрессию Депрессия вызывает ожирение Они взаимосвязаны

Исследователи проанализировали результаты исследования UK Biobank за 2006-2010 годы, в котором эксперты протестировали 500 тысяч участников в возрасте от 37 до 73 лет

"Согласно результатам тестирования, высокий индекс массы тела, как правило, связан с более высоким коэффициентом депрессии, причем у женщин этот показатель значительно выше, чем у мужчин. Люди, которые имеют избыточный вес, более тревожные, это частично приводит к возникновению депрессии", – уверяет профессор Тим Фрайлинг, соавтор исследования.

Кроме того, ученые выяснили, что увеличение индекса массы тела на каждые 4,7 кг повышает риск депрессии на 18%. Этот показатель не зависит от пола и возраста. Также было выявлено, что люди, которые страдают ожирением с детства, имеют большую склонность к депрессии, чем те, кто приобрел ее уже во взрослом возрасте.

"Можем утверждать, что депрессия возникает не только через психологическую составляющую, но и физиологическую", – заключает Тим Фрайлинг.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что был найден ген, который отвечает за ожирение.