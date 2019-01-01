"Будет новый кризис": Эрдоган набросился на Трампа с громкими обвинениями

"Будет новый кризис": Эрдоган набросился на Трампа с громкими обвинениями

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Реджеп Таїп Ердоган (фото — kremlin.ru)

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган жестко раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа относительно возможного признания Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами, передает ONLINE.UA со ссылкой на Hurriyet Daily News.

"Мы не можем позволить легитимизацию оккупации Голанских высот... Неудачные ремарки американского президента относительно Голанских высот приводят регион на грань нового кризиса и напряженности", — подчеркнул Эрдоган.

Чуть позже министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в свою очередь заявил, что Анкара поддерживает территориальную целостность Сирии, а попытки США легитимизировать нарушения международного права Израилем приведут к насилию.
 

Как известно, глава Белого дома Дональд Трамп написал накануне в Twitter, что Соединенным Штатам следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.Голанские высоты, в прошлом часть Сирии, были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. Стоит отметить, что аннексия Голанских высот не признана ни мировым сообществом, ни Советом Безопасности ООН.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался на администрацию президента США Дональда Трампа, заявив, что официальный Вашингтон ведет себя не как союзник в отношении Турции и ее интересов в Сирии.

Источник: ONLINE.UA Теги: Реджеп Таип Эрдоган, Дональд Трамп, США, Турция, Израиль
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