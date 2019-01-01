Россия уже стянула гиперзвуковые ракеты: разведка США сообщила тревожные новости

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Американская разведка сообщает, что около 20 российских гиперзвуковых ракет были переброшены на испытательный полигон, а это в очередной раз подтверждает, что у России есть амбиции относительно разработки этого оружия, и что они расставили приоритеты именно для этой конкретной программы.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на свои источники, передает ONLINE.UA.

"Россияне в целом решили, что их устраивает разработка, и теперь сосредоточатся на точном доведении оружия путем испытаний", – сообщил на условиях анонимности знакомый с отчетами разведки источник.

Стоит отметить, что гиперзвуковая ракета класса "воздух-земля", получившая название "Кинжал", прошла испытания не менее трех раз. В июле Кремль успешно испытал оружие против цели, находящейся на расстоянии около 500 миль. В другом отчете американской разведки указано, что гиперзвуковая ракета была установлена и запущена 12 раз с российского истребителя Миг-31 . Кроме того, ведутся работы по установке оружия на стратегический бомбардировщик.

"Это новый вид вооружения будет иметь скорость 9 махов (1 мах равен 1062 километров в час на высоте 11 километров; гиперзвук – это скорость от 5 махов и выше) и дальность полета свыше тысячи километров", — рассказывает источник.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее украинский глава Петр Порошенко во время визита в Житомир в понедельник, 11 марта, рассказал о планах по созданию высокоточного ракетного оружия повышенного радиуса действия.