Названо имя нового соперника Александра Усика

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) проведет свой следующий бой с камерунцем Карлосом Такамой (36-5-1, 28 КО), передает ONLINE.UA со ссылкой на журналиста The Ring Майка Коппинджера.

По предварительным данным, бой состоится 18 мая в Чикаго.

Стоит отметить, что для украинца это будет дебют в супертяжелом весе.

По мнению журналиста, Такама является идеальным соперником для дебюта Усика в супертяжелой весовой категории. На счету 38-летнего француза 42 боя, в которых он одержал 36 побед (28 досрочных), одну ничью и пять раз проигрывал (трижды досрочно). В том числе и Поветкину – в октябре 2014 года.

"Вообще Такам уступал фактически во всех поединках с серьезными соперниками, когда получал право бороться за титул. Так, в 2016-м он не смог перебоксировать Джозефа Паркера, в 2017-м нокаутировал Такама Энтони Джошуа (именно тогда француз мог стать чемпионом мира), а летом прошлого года его "вырубил" Дерек Чисора", — сказано в сообщении.

Как сообщал ONLINE.UA, популярное издание BoxingScene назвало абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика лучшим боксером 2018 года.