Названо имя нового соперника Александра Усика

Названо имя нового соперника Александра Усика

  |  Спорт   |   Читати українською
Олександр Усик (фото — instagram.com)

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) проведет свой следующий бой с камерунцем Карлосом Такамой (36-5-1, 28 КО), передает ONLINE.UA со ссылкой на журналиста The Ring Майка Коппинджера.

По предварительным данным, бой состоится 18 мая в Чикаго.

Стоит отметить, что для украинца это будет дебют в супертяжелом весе.

По мнению журналиста, Такама является идеальным соперником для дебюта Усика в супертяжелой весовой категории. На счету 38-летнего француза 42 боя, в которых он одержал 36 побед (28 досрочных), одну ничью и пять раз проигрывал (трижды досрочно). В том числе и Поветкину – в октябре 2014 года.

"Вообще Такам уступал фактически во всех поединках с серьезными соперниками, когда получал право бороться за титул. Так, в 2016-м он не смог перебоксировать Джозефа Паркера, в 2017-м нокаутировал Такама Энтони Джошуа (именно тогда француз мог стать чемпионом мира), а летом прошлого года его "вырубил" Дерек Чисора", — сказано в сообщении.

Как сообщал ONLINE.UA, популярное издание BoxingScene назвало абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика лучшим боксером 2018 года.

Источник: ONLINE.UA Теги: Александр Усик, бой, бокс, Карлос Такама
Новости других СМИ
"Он заставляет нас волноваться": Андрей Шевченко удивил откровенным признанием
"Он заставляет нас волноваться": Андр...
"Мы долго ждали": команда российского боксера прокомментировала бой с Усиком
"Мы долго ждали": команда российского...
Мораес впервые надел форму сборной Украины - фотофакт
Мораес впервые надел форму сборной Украины - фо...
Известный футболист резал лезвием соперников во время матча в Турции - шокирующие фото
Известный футболист резал лезвием соперников во...
"Я возвращаюсь": Криштиану Роналду выступил с громким заявлением
"Я возвращаюсь": Криштиану Роналду вы...
Ломаченко наконец-то узнал имя своего следующего соперника
Ломаченко наконец-то узнал имя своего следующег...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Статьи