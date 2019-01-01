"Он заставляет нас волноваться": Андрей Шевченко удивил откровенным признанием

"Он заставляет нас волноваться": Андрей Шевченко удивил откровенным признанием

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Андрій Шевченко (фото — з відкритих джерел)

Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко впервые прокомментировал возвращение в сборную Португалии Криштиану Роналду. Он откровенно признался, что украинских футболистов "заставляет волноваться" форма легендарного игрока, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ФФУ.

"Во-первых, Португалия – сильная команда, чемпион Европы. В плане технических характеристик без Роналду эта сборная играла по схеме 4-4-3, а с ним – 4-4-2. Я очень уважаю Криштиану, это один из лучших игроков в истории футбола. И форма, которую он показал в последних матчах, заставляет нас волноваться. Он не только замечательный игрок, но и лидер команды. Поэтому его возвращение – существенное усиление для Португалии", — отметил тренер.

Кроме того, Шевченко добавил, что не общался перед матчем с португальским наставником донецкого "Шахтера" Паулу Фонсекой.

"Я общаюсь с Фонсекой. Перед играми мы всегда обсуждаем состояние игроков. Но перед этим матчем я с ним не разговаривал, потому что понимаю его происхождение. Любой португалец любит свою национальную команду – не было смысла говорить об этом. Хотя Фонсека прекрасно чувствует себя в Украине, я не спрашивал его о сборной Португалии. У нас и так достаточно информации", — сказал наставник сине-желтых.

Как сообщал ONLINE.UA, компания Facebook намерена снять документальный сериал о известном футболисте Криштиану Роналду.

Источник: ONLINE.UA Теги: Андрей Шевченко, Криштиану Роналду, сборная Португалии, збірна України з футболу
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