Ученые выяснили, какая диета способствует долголетию

Ученые из Гарвардской медицинской школы пришли к выводу, что голодание приводит к увеличению продолжительности жизни. По их словам, рацион с пониженной калорийностью способствует долголетию, передает ONLINE.UA со ссылкой на MedicalXpress.

Ученые провели опыты на свободноживущих червях — нематодах Caenorhabditis elegans. Специалисты выяснили, что сокращение углеводов провоцирует снижение врожденного иммунитета через подавление белка р38.

"Врожденный иммунитет борется с инфекцией. Однако его чрезмерная активность, которая характерна для людей старшего возраста, способствует хроническому воспалению и старению.А когда р38 полностью неактивен, уменьшение калорий не срабатывает и не влияет на врожденный иммунитет. Однако при низкой активности этого белка запускаются генетические пути, которые подавляют воспалительные процессы до оптимального уровня. А это помогает затормозить старение и износ организма", — сказано в сообщении.

Итак, ученые уверяют, что уменьшение калорийности рациона приводит к увеличению продолжительности жизни.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что врач-диетолог Екатерина Павлова разрушила миф о том, что людям нужно есть по 6— 7 раз в день небольшими порциями, чтобы похудеть. Она отметила, что такой способ не поможет избавиться от лишних килограммов.