РФ готовила теракт перед выборами в Украине - опубликовано видео

РФ готовила теракт перед выборами в Украине - опубликовано видео

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Служба безопасности Украины сообщает, что спецслужбы РФ готовили теракт в метро Харькова на станции "Индустриальная". Для организации и осуществления преступления они завербовали местного жителя и выплатили ему 15 тысяч долларов, передает ONLINE.UA.

В СБУ отмечают, что взрыв в метрополитене должен был привести к многочисленным жертвам и дестабилизации ситуации накануне президентских выборов в Украине, которые состоятся 31 марта.

"Представители спецслужб РФ передали харьковчанину взрывное устройство мощностью в шестьсот граммов тротила, который вводился в действие телефонным звонком. Также русские предоставили мужчине инструкции для подготовки теракта и наперед выплатили 15 тысяч долларов за выполнение преступления.В Харькове он приобрел гвозди, шурупы, болты и гайки, которыми планировал начинить взрывное устройство, чтобы усилить его действие и увеличить количество пострадавших", — сказано в сообщении.

К счастью, в ходе проведения спецоперации оперативники СБУ заблаговременно изъяли из тайника мужа настоящую взрывчатку и заменили ее на "муляж".

Злоумышленника задержали после установления на станции метро "Индустриальная" взрывчатки во время массового скопления людей. Ему сообщено о подозрении в совершении террористического акта.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что утром 27 января на Филиппинах произошел двойной теракт. Первый взрыв прогремел внутри католической церкви, а второй — рядом со входом. В результате взрывов погибли 27 человек, ранения получили 77 человек.

Источник: ONLINE.UA Теги: Україна. вибори, СБУ, Харьков, метро, терракт
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