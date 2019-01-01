"Это оккупация": еще одна страна раскритиковала резонансное предложение Трампа

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Власти ФРГ заявили, что не согласны с призывом президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами и считают эту территорию оккупированной. Об этом сообщила пресс-секретарь немецкого правительства Ульрике Деммер, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

"Если национальные границы должны быть изменены, это должно быть сделано мирными средствами между всеми участниками. Правительство отвергает односторонние действия", — сказала Деммер.

Стоит отметить, в ЕС также заявили, что не признают суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп написал накануне в Twitter, что Соединенным Штатам следует признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.Голанские высоты, в прошлом часть Сирии, были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. Стоит отметить, что аннексия Голанских высот не признана ни мировым сообществом, ни Советом Безопасности ООН.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган жестко раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа относительно возможного признания Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Он пригрозил, что может вспыхнуть новый кризис.