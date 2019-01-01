Будет ли Путин нападать на страны НАТО - Пентагон озвучил неожиданный прогноз

Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Глава объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд считает, что у президента страны-агрессора России Владимира Путина нет планов нападения на страны НАТО. Он пояснил, что цена, которую придется заплатить за это, будет сильно превышать возможную выгоду.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Голос Америки".