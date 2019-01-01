Будет ли Путин нападать на страны НАТО - Пентагон озвучил неожиданный прогноз

Глава объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд считает, что у президента страны-агрессора России Владимира Путина нет планов нападения на страны НАТО. Он пояснил, что цена, которую придется заплатить за это, будет сильно превышать возможную выгоду.
Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Голос Америки".
"Я не думаю, что сейчас Владимир Путин намерен атаковать союзников по НАТО в обычном смысле этого слова, поскольку очевидно, что и цена, которую придется заплатить за это, будет сильно превышать возможную выгоду", – говорит Данфорд.
Кроме того, генерал отметил, что "называет Россию не врагом, а конкурентом", однако в этой конкуренции есть военная составляющая.
"Оставляя в стороне сферу ядерных сил и говоря только о других возможностях, я бы назвал то, что я уже упоминал – и противокорабельные крылатые ракеты, и баллистические, и спектр электромагнитного вооружения, и их возможности под водой и в космосе. Но основное – это их способность это все объединить для того, чтобы поставить под сомнение нашу возможность выполнить союзнические обязательства перед Европой", – добавил Джозеф Данфорд, отвечая на вопрос, какие военніе возможности РФ беспокоят США.
Как сообщал ранее ONLINE.UA, известный астролог Влад Росс дал четкий прогноз о том, сколько президент России Владимир Путин сможет продержаться на своей должности. Астролог предрек грандиозные изменения, которые в Российской Федерации уже на подходе.