"Немедленно!": Евросоюз выдвинул Кремлю новое требование

"Немедленно!": Евросоюз выдвинул Кремлю новое требование

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Фото: pixabay.com

В Евросоюзе заявили, что ожидают немедленного освобождения украинского политзаключенного Павла Гриба, которого российский суд приговорил к 6 годам колонии общего режима за "склонение к терроризму". Об этом сообщил пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ведомства.

"Европейский союз ожидает немедленного освобождения Гриба и предоставления ему доступа к специальному медицинскому лечению, в котором он нуждается", — говорится в заявлении.

Также власти ЕС настаивают, пока Павел Гриб остается в заключении, украинским врачам должны позволить видеть его в связи с решением Европейского суда по правам человека.
Напомним, Павла Гриба россияне захватили в Беларуси в августе 2017 года. Павел приехал в город Гомель на встречу с Ершовой, которую считал своей подругой. Его арест на самом деле был спецоперацией силовиков РФ, ведь парня похитили и перевезли в Краснодарский край, где и посадили. Украинцу инкриминируют подстрекательство гражданки РФ Татьяны Ершовой к совершению теракта на школьной линейке в российском городе Сочи. Сам Павел заявил, что не признает обвинений и назвал дело сфабрикованным.
Как сообщал ONLINE.UА, глава украинского МИД Павел Климкин призывает мир добиваться освобождения Россией украинца Павла Гриба, которого в Ростове-на-Дону приговорили к 6 годам тюрьмы.
Источник: ONLINE.UA Теги: ЕС, РФ, Павел Гриб, суд, заключение
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