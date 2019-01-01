Президентские выборы 2019: как проверить себя в списке избирателей

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31 марта немало украинцев не смогут проголосовать на президентских выборах там, где реально живут. Однако не стоит волноваться, ведь эту проблему можно быстро решить, передает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ЦИК.

Как известно, в Украине существует единый электронный реестр избирателей, который дает возможность сравнительно быстро изменить место голосования. Однако для этого еще нужно физически посетить отдел ведения реестра избирателей — в электронной форме через интернет этого сделать нельзя.

"В электронный реестр внесены все граждане Украины по месту постоянной регистрации. Там их автоматически вносят в списки избирателей на конкретных участках для голосования. Если же в день выборов вас точно не будет в родном селе или городе, то закон позволяет временно и разово изменить место голосования — как в Украине, так и за ее пределами", — сказано в сообщении.

Кроме того, в специальном разделе реестра избирателей каждый может найти собственный избирательный участок и уточнить, включен ли он в список избирателей. В разделе "Поиск участка" можно указать точный адрес проживания и получить полные данные про избирательный участок, в котором вы будете голосовать, а также точный адрес вашего отдела ведения реестра избирателей. На этой же странице в разделе "Проверка включения" можно быстро посмотреть, есть ли ваше имя в списке избирателей. Для этого нужно будет указать свое имя и место проживания.

Как сообщал ONLINE.UA, в 2018 году ЦИК упростил процедуру смены места голосования для жителей временно оккупированных территорий. Процедура схожа с тем, кто голосует не по месту регистрации.