Названа смертельная опасность горячего чая и кофе

Ученые из США пришли к выводу, что употребление слишком горячего чая или кофе может удвоить риск рака пищевода. Исследователи устроили масштабное исследование, в котором приняли участие более 50 тысяч человек, передает ONLINE.UA со ссылкой на EurekAlert!

Указано, что за состоянием здоровья добровольцев наблюдали в течение 13 лет. Всего выявили 317 случаев развития злокачественных опухолей в верхних отделах пищеварительного тракта. Чаще болели мужчины в возрасте от 60 до 70 лет.

"Анализ исследований показала что люди, которые пили чай при температуре 90°C, болели раком на 90% чаще. Этот показатель был в 2,4 раза выше, чем у тех, кто употреблял напиток при 75°C", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что регулярное потребление кофеина снижает риск развития розацеа (покраснения на коже лица). К такому выводу пришли ученые Института Циндао в Китае. Указано, что для этого эксперты осмотрели более 82 тысячи женщин. За весь период наблюдения исследователи обнаружили почти 5 тысяч случаев розацеа.