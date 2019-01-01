Названа смертельная опасность горячего чая и кофе

Названа смертельная опасность горячего чая и кофе

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Фото: flickr.com

Ученые из США пришли к выводу, что употребление слишком горячего чая или кофе может удвоить риск рака пищевода. Исследователи устроили масштабное исследование, в котором приняли участие более 50 тысяч человек, передает ONLINE.UA со ссылкой на EurekAlert!

Указано, что за состоянием здоровья добровольцев наблюдали в течение 13 лет. Всего выявили 317 случаев развития злокачественных опухолей в верхних отделах пищеварительного тракта. Чаще болели мужчины в возрасте от 60 до 70 лет.

"Анализ исследований показала что люди, которые пили чай при температуре 90°C, болели раком на 90% чаще. Этот показатель был в 2,4 раза выше, чем у тех, кто употреблял напиток при 75°C", — сказано в сообщении.

Названа смертельная опасность горячего чая и кофе (1)
 
Напомним, ранее стало известно, что регулярное потребление кофеина снижает риск развития розацеа (покраснения на коже лица). К такому выводу пришли ученые Института Циндао в Китае. Указано, что для этого эксперты осмотрели более 82 тысячи женщин. За весь период наблюдения исследователи обнаружили почти 5 тысяч случаев розацеа.
 
Как сообщал ONLINE.UA, в Австралии появился заведение, в котором латте подают в авокадо; напиток имеет название аволатте. Авокадо разрезают пополам, удаляют косточку и мякоть, затем в полученную емкость наливают кофе. Кафе называет такой способ подачи «веганской чашечкой».
Источник: ONLINE.UA Теги: чай, кофе, рак стравохода, ученые
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