Стало известно, кого могут отключить от электроснабжения с 1 апреля

С 1 апреля 1300 компаний в Украине могут отключить от электроснабжения, поскольку заканчивается договор на обслуживание этих клиентов. От электропитания после 31 марта должны быть отключены клиенты поставщика "последней надежды" (ГП "Укринтерэнерго"), в том числе 64 столичные потребители-юридические лица.

Об этом "Укринтерэнерго" официально сообщило оператора системы распределения ДТЭК Киевские электросети – рассказали представители ДТЭК, передает ONLINE.UA.

По предварительным данным, аналогичные письма получили операторы системы распределения по всей Украине. Согласно информации на сайте ГП "Укринтерэнерго", его клиентами являются более 1300 организаций по всей Украине. Среди них – водоканалы, теплоцентрали, государственные предприятия и госшахты.

Напомним, что с 1 января 2019 года в Украине вступила в силу реформа рынка электроэнергии. Наибольшие изменения претерпели условия поставки электроэнергии для юридических лиц. Предприятия, организации, учреждения, чья договорная мощность электроустановок превышает 150 кВт, должны были до 11 декабря 2018 года выбрать себе поставщика электроэнергии и заключить с ним договор на рыночных условиях. Компании, которые не нашли поставщика на новом рынке, согласно ст. 64 ЗУ "О рынке электроэнергии" и решением Кабинета Министров, с 1 января стали клиентами поставщика "последней надежды", функции которого по всей территории Украины выполняет ГП "Укринтерэнерго". Всего их, по данным операторов системы распределения, по всей стране – 1 тысяча 339 потребителей. С 1 апреля организации, которые не заключили договоры с поставщиком электроэнергии должны быть отключены.





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