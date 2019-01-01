Медведев проводит встречу с кумом Путина Медведчуком: что обсуждают

Медведев проводит встречу с кумом Путина Медведчуком: что обсуждают

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Дмитро Медведєв (фото — government.ru)

Премьер России Дмитрий Медведев проводит в Москве встречу с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, отмечается, что на встрече также присутствует председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

По словам российского премьера, в связи с "глубоким кризисом" двусторонних отношений между Украиной и Россией было нужно провести такую встречу.

"У нас действительно есть важная причина попросить встречи с вами, потому что отношения Украины и России крайне важны для нашей экономики. Сегодня они переживают самый тяжелый период в своей истории", — сказал Медведеву кандидат в президенты Украины Юрий Бойко.

Медведев добавил, что нужно обсудить "газовую составляющую, поскольку в этом году заканчивается срок действия соглашений в газовой сфере, и необходимо определиться, что делать дальше". Встретились политики в резиденции Медведева в Горках.

Стоит отметить, что российский премьер — кум Медведчука. Так, жена Медведева вместе с Путиным крестили дочку Медведчука.

 
Источник: ONLINE.UA Теги: РФ, Дмитрий Медведев, Виктор Медведчук, Юрий Бойко
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