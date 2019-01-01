"Поразительная красота": новая фотосессия Рианны покорила сеть

"Поразительная красота": новая фотосессия Рианны покорила сеть

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Ріанна (фото — pixabay.com)

Всемирно известная певица Рианна постоянно радует своих поклонников необычными новинками от собственного бренда. Недавно Рианна представила новую коллекцию нижнего белья, а теперь сексуально представляет косметические средства, передает ONLINE.UA.

Недавно американская красавица начала продвигать свою косметическую марку Fenty Beauty. Представить новое средство певице удалось очень эффектно. Для этого артистка снялась в пикантной фотосессии.

Так, певица позирует на фото в сексуальном золотистом мини-платье с глубоким декольте. К яркому платью певица подобрала босоножки в тон, однако особое внимание привлекает не ее наряд, а мерцающий хайлайтер для тела. Как известно, именно это косметическое средство пользовался большой популярностью в прошлом сезоне.

"Поразительная красота": новая фотосессия Рианны покорила сеть (1)

"Невероятная красота; неужели похудела? выглядит очень стройной и подтянутой; на эти фото я могу смотреть постоянно; хорошая физическая форма; Рианна — просто корелева и с этим трудно спорить; обожаю все ее бренды; очень жарко", — пишут фанаты в комментариях к новым фотографиям.

"Поразительная красота": новая фотосессия Рианны покорила сеть (2)

Как сообщал ONLINE.UA, ранее фотографии откровенного костюма американской певицы Рианны с фестиваля Coachella вызвали неоднозначную реакцию поклонников. Звезда появилась на публике в полупрозрачном полотне.

Источник: ONLINE.UA Теги: Рианна, фотосесія. бренд, образ
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