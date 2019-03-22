Саммит лидеров ЕС осудил действия Кремля - первые подробности

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Саммит лидеров ЕС единодушно осудил незаконную аннексию Крыма Россией 5 лет назад и выразил твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

Отмечается, что данный саммит 21-22 марта состоялся в Брюсселе.

"Через пять лет после незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией ЕС остается твердым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в заявлении, которое согласовали все 27 лидеров стран-членов Европейского союза.

Евросоюз подчеркнул, что не признает и продолжает осуждать аннексию Крыма — нарушение международного права, которое остается прямым вызовом международной безопасности. ЕС по-прежнему придерживается своей политики непризнания.

Напомним, в декларации Евросоюза к 5-й годовщине незаконной аннексии Крыма высказана твердая поддержка Украины и выдвинуты требования к России. Кроме того, недавно Европарламент поддержал резолюцию о будущих отношениях ЕС с Россией, что РФ не может быть стратегическим партнером Евросоюза.

Как сообщал ONLINE.UА, власти ЕС требуют у РФ обеспечить беспрепятственный доступ представителей правозащитных органов СЕ в оккупированный Крым. С данным заявлением выступил председатель Комитета министров Совета Европы, министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.