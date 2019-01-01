Монатик рассказал, как познакомился с женой

Известный украинский певец Монатик в эфире выпуска программы "Слава+" рассказал о своей жене и поделился историей их знакомства, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Люкс.ФМ".

Стоит отметить, что Дмитрий Монатик не является любителем афиширования своих отношения, редко публикует фото детей и жены, однако на этот раз решил раскрыть некоторые подробности их отношений в семье.

Монатик говорит об Ирине (жена певца, – ред.) как о важнейшем человеке в своей жизни.

"Мне очень повезло. Учитывая то, с кем она начинала свои отношения, искренние, абсолютно бескорыстные, и куда мы вместе пришли – это очень большой путь. Это гораздо больше, чем любовь. Она идет рядом с уважением, взаимопониманием. Она – мой лучший друг. Я всегда, как и в первую нашу ночь, могу с ней разговаривать часами обо всем на свете", — говорит певец.

Он также признался, что познакомился со своей будущей женой во время встречи со своей приятельницей.

"Мы оба из Луцка, вот только познакомились мы в Киеве. Я вообще шел на встречу с подругой Кариной – нашей общей подругой, которая сегодня крестная мама нашего первенца. Благодаря ей и состоялось знакомство", — рассказал артист.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Монатик раскрыл свои планы относительно концертов в России.