"Газпром" пообещал Украине "радужные перспективы" сотрудничества

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"Газпром" готов принять предложение о сотрудничестве с Украиной, если оно будет, и готов участвовать в создании совместного газотранспортного консорциума. С таким громким заявлением выступил глава корпорации Алексей Миллер, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Как уже отмечалось ранее, он присутствует на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком в резиденции Медведева в Горках.

"Предложение по консорциуму мы всегда поддерживали, всегда были сторонниками этого проекта. Если будет сделано предложение от украинской стороны провести переговоры, мы проведем переговоры и станем участниками газотранспортного консорциума в Украине. Без сомнения, такой проект послужит повышению надежности и стабильности транзита через территорию Украины для потребителей в Европе", — говорит Миллер.

По его словам, компания готова продолжить транзит газа через Украину в страны Европы, продлив действующий контракт.

"Что касается транзитного договора," Газпром "готов продлить транзит газа через территорию Украины в страны Европы на основании продления действующего контракта", — сказал Миллер.