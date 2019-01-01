"Газпром" пообещал Украине "радужные перспективы" сотрудничества

"Газпром" готов принять предложение о сотрудничестве с Украиной, если оно будет, и готов участвовать в создании совместного газотранспортного консорциума. С таким громким заявлением выступил глава корпорации Алексей Миллер, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.
Как уже отмечалось ранее, он присутствует на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с Юрием Бойко и Виктором Медведчуком в резиденции Медведева в Горках.
"Предложение по консорциуму мы всегда поддерживали, всегда были сторонниками этого проекта. Если будет сделано предложение от украинской стороны провести переговоры, мы проведем переговоры и станем участниками газотранспортного консорциума в Украине. Без сомнения, такой проект послужит повышению надежности и стабильности транзита через территорию Украины для потребителей в Европе", — говорит Миллер.
По его словам, компания готова продолжить транзит газа через Украину в страны Европы, продлив действующий контракт.
"Что касается транзитного договора," Газпром "готов продлить транзит газа через территорию Украины в страны Европы на основании продления действующего контракта", — сказал Миллер.
Как сообщал ONLINE.UA, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает вполне вероятной возможность того, что российский "Газпром" может прекратить транзит газа территорией Украины после завершения действующего транзитного контракта.