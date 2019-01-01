"Щось незрозуміле": сміливий образ дружини Макрона спровокував суперечки в мережі

65-р ічна Бріжит Макрон відвідала благодійний футбольний матч, який відбувся у маленькому містечку Реймсі. На спортивний захід перша леді Франції прийшла в доволі сміливому стильному образі – вона одягнула світле пальто і кросівки, однак фанати не оцінили її старання цього разу, передає ONLINE.UA з посиланням на ВВС.

Вказано, що в матчі взяли участь гравці, які у 1998 році стали переможцями Світової Першості.

"Після гри на стадіон вийшла 65-р ічна Бріджит Макрон. Перед відвідувачами благодійного заходу перша леді Франції постала у стильному та зручному вбранні. Вона одягнула сині джинси, для яких підібрала тоненький пояс, та білу футболку. Поверх вбрання дружина президента Франції одягнула біле двобортне пальто. Її спортивний образ доповнили стильні кросівки", — сказано в повідомленні.

"Це щось незрозуміле; перша леді не повинна так одягатися; а не розумію, а що вихотіли побачити? вечірню сукню? дуже стильно; ну, це навіть смішно — тільки підлітки так одягаються; чудовий образ — не потрібно заздрити", — сперечаються користувачі мережі.

Раніше ONLINE.UA повідомляв, що 16 січня перша леді Франції взяла участь у церемонії вручення призу Стефана Берна, відомого французького і люксембурзького журналіста, яка пройшла в Інституті Франції в Парижі. Бріжит Макрон вкотре продемонструвала елегантний образ та чудову фізичну форму.