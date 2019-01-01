УПЦ МП не хочет менять название - говорит, что будет судиться

УПЦ МП не хочет менять название - говорит, что будет судиться

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Фото: wikipedia.org

Киевская православная церковь Московского патриархата подала в Окружной админсуд Киева иск к Министерству культуры из-за требования указать в своем названии принадлежность к России, передает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт суда.

Отмечается, что в УПЦ МП хотят отмены соответствующего приказа Минкульта, которым утвердили перечень религиозных организаций, которые должны указывать в названии свою причастность к религиозным организациям страны-агрессора. Также церковь просит признать противоправным размещение в "Урядовом курьере" перечня таких церквей. Сейчас суд решает вопрос об открытии административного производства по делу.

Как известно, в декабре прошлого года Верховная Рада приняла соответствующий закон, который обязывает УПЦ МП в течение трех месяцев, указать в ее названии принадлежность к РПЦ. Впоследствии этот закон подписали спикер Андрей Парубий и президент Петр Порошенко.

В Минкульте предупреждали, что если Украинская православная церковь Московского патриархата откажется выполнять закон о переименовании в Российскую православную церковь, то государство сделает это самостоятельно.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что спецслужбы России совершают нападения на храмы и запугивают священников УПЦ МП с целью дестабилизации ситуации в Украине накануне выборов.

 

Источник: ONLINE.UA Теги: суд, РПЦ, УПЦ МП, Мінкульт, ПЦУ
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