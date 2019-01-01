Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 25 по 31 марта на ONLINE.UA

Последняя неделя марта будет способствовать налаживанию романтических отношений, о том, на кого ждут новые знакомства, а кому нужно разжечь огонь в отношениях Вы можете узнать в астрологическом гороскопе на неделю с 25 по 31 марта 2019 года для всех знаков зодиака на ONLINE.UA.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2019 года Овен ♈

На этой неделе Овнам не придется переживать за финансовое положение, но надо быть осторожнее в делах, связанных с недвижимостью. Старайтесь сделать все, чтобы улучшить отношения с любимым человеком. Одиноким Овнам звезды советуют остановить поиски, судьба сама Вас найдет.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2019 года Телец ♉

У Тельцов ожидается сложный в финансовом плане период, но надо хорошо подумать, перед тем как залазить в долги, или брать кредит. Во вторник и среду есть шанс подписать выгодные сделки, которые в будущем будут приносить прибыль. Дома старайтесь быть спокойнее, избегайте скандалов.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2019 года Близнецы ♊

У Близнецов появится шанс доказать, что Вы профессионал в своем деле, Вам доверят серьезные проекты, которые принесут дополнительную прибыль. Представителям знака, которые недавно расстались, нужно время, чтобы побыть наедине.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2019 года Рак ♋

Ракам на этой неделе можно начать менять себя в лучшую сторону, сейчас самое время отказаться от вредных привычек. Финансовое положение улучшится, благодаря денежным поступлениям, однако не надо тратиться на дорогие развлечения.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2019 года Лев ♌

Львам сейчас лучше не вестись на поводу желаний и не тратить деньги неразумно, старайтесь лучше больше отложить денег, чтобы не оказаться в сложной ситуации. Будьте осторожны с друзьями и партнерами, Вас могут обмануть.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2019 года Дева ♍

Для Дев наступило время развлечений, активного общения и новых знакомств. Общение с родными, коллегами и близкими будет даваться легко. Но стоит обратить внимание на здоровье — возможны обострения хронических заболеваний.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2019 года Весы ♎

У Весов финансовых трудностей не ожидается, однако деньги нужно тратить с умом, лучше сделать одну дорогую и нужную покупку, чем много мелких. В конце недели будьте внимательны при заключении сделок, поскольку они могут быть не такими выгодными, как кажется.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2019 года Скорпион ♏

У Скорпионов на этой неделе возможны кардинальные перемены в личной жизни. У многих представителей этого знака зодиака могут сбыться давние мечты. Также эта неделя идеально подходит для смены имиджа и обновления гардероба.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2019 года Стрелец ♐

Стрельцам на этой неделе нужно посвятить время на урегулирование семейных дел, особенно если есть какие-либо конфликты или споры. Вторая половина недели идеально подходит для планирования отдыха и подаче документов в визовый центр. Можете смело собираться в отпуск — есть все шансы попасть на заманчивое и выгодное предложение туроператора.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2019 года Козерог ♑

Козерогам нужно быть благоразумными, поскольку Вас ждут привлекательные предложения, которые могут оказаться основанием. Во второй половине недели у Вас может появиться дополнительный заработок. Все крупные траты отложите на выходные, в эти дни покупки будут наиболее удачными.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2019 года Водолей ♒

Для Вас эта неделя будет благополучным. Вы сможете поднять себе настроение прогулкой по магазинам, благодаря улучшениям в вопросе финансов. Общение с людьми будет легким и полезным для Вас. На выходных лучше заняться отдыхом и планированием будущего.

Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2019 года Рыбы ♓

Для Вас эта неделя будет напряженной на работе и дома. Возможны скандалы с коллегами и близкими людьми. Избавиться от негатива поможет спорт. Выходные проведите со второй половинкой за общей работой по дому — так вы сможете наладить отношения и улучшить свое физическое и психологическое состояние.