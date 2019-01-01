Переговоры Трампа и Меркель - появились первые подробности

Ангела Меркель та Дональд Трамп (фото — rg.ru)

Американский лидер Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили вопросы, касающиеся финансирования НАТО, Украины и торговли. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Белого дома и правительство ФРГ.

Отмечается, что разговор руководителей двух государств касался торговли, дискуссий относительно "Брекзита" в Великобритании и будущих встреч. Высокопоставленный представитель администрации Трампа также отметил, что речь шла и о финансировании НАТО.

В свою очередь, представитель правительства Германии Стефен Сейберт заявил, что разговор также касался вопросов, связанных с Украиной, но не конкретизировал, о чем шла речь.

Как известно, Дональд Трамп уже давно критикует Германию и других союзников НАТО за то, что они, по его словам, не платят достаточно для собственной обороны, что становится финансовым бременем для США и ложится на плечи американских налогоплательщиков.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, глава объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд считает, что у президента страны-агрессора России Владимира Путина нет планов нападения на страны НАТО. Он пояснил, что цена, которую придется заплатить за это, будет сильно превышать возможную выгоду.