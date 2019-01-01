Эксперт объяснил, почему Путин не сможет начать полномасштабную войну против Украины

Военный эксперт Олег Жданов утверждает, что сейчас глава Кремля Владимир Путин решает несколько военных стратегических проблем. Но в России ситуация не такая, чтобы завтра идти в наступление – военных не хватает, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Россия, понимая, что наша внутренняя политика по национальной безопасности направлена на саботаж, перестала нервничать. В Москве понимают, что "Джавелины" купят и положат на склад",– говорит Жданов.

По его мнению, что касается Донбасса, то Россия исходит из финансовых и человеческих ресурсов. И движется по плану. Военная техника и человеческий ресурс вдоль наших границ – на Донбассе, в Приднестровье, Беларуси наращивается пять лет.

По словам эксперта, на данный момент Путин решает задачу – формирование российской гвардии, которая составляет 400 тысяч человек. А ее надо укомплектовать. Это сложно, потому что в России есть проблема с контрактниками и срочниками. Госдума дала разрешение на то, чтобы срочников отправлять в горячие точки. Это свидетельствует о том, что контрактники разбегаются.

"В России ситуация не такая, чтобы завтра идти в наступление на Украину. Для этого на каждого солдата, идущего в атаку, надо иметь трех запасных. Иначе война закончится, не начавшись. А накопление такого количества человеческих ресурсов нет. Поэтому войны не будет", — объясняет эксперт.

Как сообщал ONLINE.UА, у Путина появился новый план на оккупированный Крым.