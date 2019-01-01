Был ли заговор Трампа с Кремлем: наконец опубликован результат резонансного расследования

Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Ни президент США Дональд Трамп, ни кто-либо из его помощников не вступали в сговор и не координировали вмешательства России в выборы 2016 года. Это отмечается в выводах резонансного расследования, проведенного проведенного спецпрокурором Робертом Мюллером.

Результаты расследования были обнародованы 24 марта генеральным прокурором США Уильямом Барром, передает ONLINE.UA со ссылкой на The New York Times.

По словам генпрокурора, у команды Мюллера нет выводов о том, что Трамп незаконно препятствовал правосудию.

"Следователи спецпрокурора не имели достаточных доказательств, чтобы установить, что Трамп совершил преступление", — заявил Барр и добавил: "Хотя в докладе нет заключения о том, что президент совершил преступление, он не освобождает его от ответственности".

Отмечается, что 24 марта Барр передал Конгрессу резюме доклада по итогам расследования: глава Юридического комитета Палаты представителей Джерольд Надлер сообщил, что получил "очень короткое письмо" Минюста по поводу доклада Мюллера.

Пресс-секретарь президента Хоган Гидли в свою очередь заявил, что Белый дом пока не получил текста доклада и не был проинформирован о его содержании.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что американский Конгресс начал расследование относительно вероятного препятствование правосудию и злоупотребление властью со стороны президента Дональда Трампа.