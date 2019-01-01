"Это выдающееся достижение": в НАТО похвастались новой победой

Єнс Столтенберг (фото — commons.wikimedia.org)

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приветствует победу над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter генсека.

"Освобождение последней территории, удерживаемой ИГИЛ, является выдающимся достижением глобальной коалиции. НАТО остается приверженным нашей общей борьбе с терроризмом", — написал Столтенберг.

Как известно, 23 марта поддерживаемые США Сирийские демократические силы заявили о вытеснении "Исламского государства" с последней контролируемой ею территории Багуз в Сирии. Сирийские демократические силы несколько недель вели борьбу за Багуз в районе иракской границы.

В Белом доме уверяют, что территория под контролем боевиков ИГИЛ в Сирии освобождена на 100%.

Напомним, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина готовит новую провокацию" в Керченском проливе и привлечет к ней НАТО. Об этом он сказал на брифинге для представителей Ассоциации европейского бизнеса.

"Сейчас они готовят очередной прорыв с нарушением правил прохождения этой сложной акватории", — сказал Лавров.

Одиозный российский дипломат утверждает, что морские силы Украины собираются прибегнуть к попыткам прорыва "без всяких запросов, без соблюдения мер безопасности, без лоцманов".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что РФ в НАТО считают единственным соперником, который уничтожает мировой порядок.