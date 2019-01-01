Сын Трампа требует увольнения посла США в Украине Мари Йованович

Марі Йованович (фото — flickr.com)

Сын президента США Дональд Трамп-младший раскритиковал посла в Украине Мари Йованович, заявив, что не понимает ее замечаний в сторону Белого дома, передает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter политика.

"Нам нужно больше Ричардов Гренеллов (посол США в Германии, — ред.) и меньше этих шутников среди послов. Призывы к замене американского посла Обамы в Украине растут", — написал Трамп-младший.

Стоит отметить, что в ФРГ призывают объявить персоной нон грата посла США Гренелла после того, как он раскритиковал немецкий план оборонных расходов.

К сообщению Трамп-младший добавил ссылку на статью издания The Daily Wire, в которой бывший федеральный прокурор США Джо ДиГенова заявил, что Йованович необходимо отозвать с должности после критических заявлений в адрес администрации Трампа.

"Нынешний посол США Мари Йованович плохо говорила о президенте Соединенных Штатов украинским чиновникам и сказала им не слушать и не беспокоиться о политике Трампа, потому что ему собираются объявить импичмент", — сказал экс-прокурор США.

Издание со ссылкой на источник в Белом доме сообщает, что "Трамп пытается убрать этот пережиток Обамы с ее должности в Украине уже больше года".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что представительница США в Украине Мари Йованович в Украинской академии лидерства заявила, что в Украине возможен "польский сценарий" в случае введения всесторонних экономических реформ и утверждения верховенства права.