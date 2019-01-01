В НБУ озвучили неутешительный прогноз относительно роста украинской экономики

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В Национальном банке прогнозируют, что экономический рост в Украине будет продолжаться, однако временно замедлится до 2,5%, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу регулятора.

По словам представителей банка, основными сдерживающими факторами будут жесткая монетарная политика, которая необходима для возвращения инфляции к среднесрочной цели 5% +/— 1 п.п., и сдержанная фискальная политика, обусловленная значительными выплатами по внешнему долгу.

"Внутренний спрос, как потребительский, так и инвестиционный, останется основным двигателем роста ВВП... Экономический рост снова ускорится в 2020-2021 годах в результате постепенного смягчения монетарной политики и оживления инвестиционной активности на фоне снижения политической неопределенности", — заявили в НБУ.

Стоит отметить, что украинская экономика ускорила рост с 2,5% в 2017 году до 3,3% в 2018 году. Кроме того, в четвертом квартале прошлого года реальный ВВП вырос на 3,4% в годовом измерении.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее в Минэкономики заявили, что главным источником роста экономики Украины в 2018 году был внутренний спрос — потребительский и инвестиционный, что положительно отразилось на сельском хозяйстве, строительстве и торговле.