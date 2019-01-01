Когда Украина и РФ договорятся о транзите газа: в России выступили с важным заявлением

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Заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский ожидает, что России и Украине удастся договориться о продлении контракта на транзит газа через Украину в Евросоюз после 2019 года, когда заканчивается срок действия документа, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Мы ожидаем, что в какой-то мере удастся договориться с Украиной по транзиту газа после 2020 года. Если этого не произойдет в мае, то, вероятно, это произойдет в октябре", — сказал он.

Российский чиновник также отметил, что итоговая трехсторонняя встреча России, Украины и ЕС может состояться в сентябре-октябре этого года. Теперь следующая встреча планируется на май этого года.

Как известно, ранее Еврокомиссия выдвинула предложение НАК "Нафтогаз Украины" и российскому "Газпрому" относительно условий транзита газа после 2019 года.Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что предложение — "это определенная точка отсчета", но детали не раскрыл.

"Газпром" заявил, что может сохранить транзит газа через Украину в размере 10-15 млрд кубометров в год, если украинская сторона докажет экономическую целесообразность нового контракта.

Как сообщал ONLINE.UA, "Газпром" готов принять предложение о сотрудничестве с Украиной, если оно будет, и готов участвовать в создании совместного газотранспортного консорциума. С таким громким заявлением выступил глава корпорации Алексей Миллер.