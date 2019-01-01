Смерть Кита Флинта: участники группы The Prodigy неожиданно обратились к фанатам

Смерть Кита Флинта: участники группы The Prodigy неожиданно обратились к фанатам

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Кіт Флінт (фото — flickr.com)

Семья и друзья музыканта Кита Флинта, который недавно совершил самоубийство, готовятся к прощанию с артистом, которое запланировано на 29 марта. Участники коллектива The Prodigy пригласили всех фанатов присоединиться к церемонии и по-особенному провести своего кумира в последний путь, передает ONLINE.UA.

Смерть Кита Флинта: участники группы The Prodigy неожиданно обратились к фанатам (1)

Отмечается, что сама церемония прощания с Китом Флинтом будет открыта только для ближайших родственников и друзей, однако все будет воспроизводиться с помощью динамиков, установленных снаружи. Кроме этого, участники The Prodigy предложили фанатам присоединиться к траурной процессии и провести артиста в последний путь.

"Приглашаем поклонников выстроиться вдоль пути следования процессии, которая стартует в 15:00 в пятницу, 29 марта, в городе Брейнтри (графство Эссекс), чтобы проводить в последний путь овациями Кита",– написали музыканты, добавив к сообщению карту с маршрутом.

Смерть Кита Флинта: участники группы The Prodigy неожиданно обратились к фанатам (2)

Кит Флинт - английский певец и танцор, наиболее известный как вокалист группы The Prodigy. Флинт выполнял основную партию в самых успешных синглах The Prodigy — «Firestarter» и «Breathe», которые были выпущены в 1996 году. Был также известен как владелец и менеджер команды по мотоциклетному спорту — Traction Control, мотоциклами которой является Yamaha YZF-R6.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что культовый шведский диджей Avicii, которого нашли мертвым 20 апреля, покончил жизнь самоубийством.

Источник: ONLINE.UA Теги: смерть, The Prodigy, похорони, Кит Флинт
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