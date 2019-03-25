Порошенко наметил дату вступления Украины в ЕС

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Украинский глава Петр Порошенко в случае переизбрания на пост пообещал обновить Соглашение об ассоциации и прогозирует вступление Украины в ЕС не раньше 2028 года. Об этом сообщили в штабе действующего президента, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

Петр Порошенко взял на себя обязательства подать заявку о вступлении в ЕС за четыре года и раскрыл другие детали его плана относительно вступления в ЕС.

График ключевых решений такой: обновление Соглашения об ассоциации – не позже 2022 года; представление заявки на вступление в Европейский Союз – не позднее 2023 года; при условии полного выполнения Соглашения об ассоциации и завершения переговоров, вступление Украины в ЕС возможно не раньше 2028 года.

"Следовательно, Украина готовится поднимать в Брюсселе вопрос об обновлении СА. Такое право мы юридически получим уже в этом году – за 5 лет после начала исполнения СА. Это в целом правильный шаг (хотя добиться согласия ЕС на это будет непросто, так что обещание завершить переговоры до 2022 года – довольно смелое). Еще амбициозным (практически нереальным) есть намерение вступить в ЕС, возможно, уже в 2028 году. Похоже, это понимают и на Банковой, именно поэтому добавлены слова "не ранее", — сказано в сообщении СМИ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что посол Соединенных Штатов Америки в Европейском союзе Гордон Сондланд подчеркнул, что Украина может быть уверена в поддержке со стороны НАТО. Кроме того, он отметил, что Европейский Союз и США объединяют усилия в поддержке Украины в сопротивлении российской агрессии – ракетный эсминец США в порту Одессы это подтверждает. Именно на ЕС, НАТО и Штаты может положиться Украина.